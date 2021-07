Nicht alle Urlauber aus Belgien lassen sich nach ihrer Heimreise aus den Ferien auf Corona testen

Doch nur 34 % der aus einem Auslandsurlaub zurückgekommenen Urlaubern haben sich an diesen verpflichteten Test auch gehalten. Pedro Facon, Regierungskommissar für Corona-Fragen, fordert in diesem Zusammenhang mehr und strengere Kontrollen, ähnlich dem, was Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) bereits am Wochenende empfahl.

Im Gegensatz dazu sind inzwischen viele positive Corona-Tests auf Reisetätigkeiten zurückzuführen. Alleine in der Brüsseler Hauptstadt-Region geht etwa jeder dritte positive Test auf Urlaubsrückkehrer zurück, wie ebenfalls aus Analysen der PLF ersichtlich ist.

Letzte Woche sind z.B. rund 11.000 Urlauber aus Brüssel aus Spanien zurückgekommen und von denen wurden 440 positiv auf Corona getestet. Das entspricht rund 4 % der Tests.