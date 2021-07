Anhaltender Starkregen  - Katastrophenalarm und Wettercode rot für Provinzen im Osten und Süden Belgiens 

Es regnet seit Stunden fast im ganzen Land, doch einige Regionen sind stärker betroffen. Das betrifft z.B. Jodoigne, Ottignies und Louvain-La-Neuve in Wallonisch-Brabant oder auch Charleroi. In der Provinz Lüttich hat es die Gegend um Verviers und um Spa stark getroffen. Im Kurort Spa steht die Innenstadt unter Wasser (Video oben) und in einigen Bereichen der Ortschaft ist der Strom ausgefallen. Hier ist mit der Evakuierung von Häusern begonnen worden. Überdies sind Spa und auch die nahegelegene ebenfalls betroffene Ortschaft Theux nur schwer zu erreichen. Hier hat sich die Hoëgne zu einem reißenden Fluss entwickelt, der sich seinen Weg durch die Ortschaft sucht. Hier ist auch ein Campingplatz völlig überflutet worden. Unser Video zeigt u.a. ein Reh, dass in der Stadt einen Ausweg aus seiner misslichen Lage sucht.

In Chaudfontaine bei Lüttich wurden am Nachmittag rund 1.700 Personen, die in der Innenstadt am Ufer der Weser wohnen, evakuiert. In Trooz, ebenfalls am Ufer der Weser gelegen, steigt der Pegel ebenfalls. In verschiedenen Ortschaften wird die Armee zu Hilfe gebeten, da die örtlichen Hilfsdienste das Problem nicht alleine in den Griff bekommen.

Zudem ist Bahnstrecke zwischen Verviers und Lüttich unterbrochen, da die Wassermassen in der Weser die Gleise unterspülte und überschwemmte. Schienenersatzverkehr mit Bussen sorgt für die Beförderung der Reisenden und Pendler zwischen diesen beiden Städten. Die belgische Bahngesellschaft NMBS/SNCB rät aktuell davon ab, eine Bahnreise in Richtung der Provinzen Lüttich, Namür und Luxemburg zu unternehmen.

Auch an der Bahnlinie entlang der Ourthe zwischen Lüttich und Luxemburg ist der Bahnverkehr unterbrochen. Hier sorgen die Wassermassen für überspülte Gleise in Esneux. Fast überall steigen die Pegel der Flüsse. Die Lütticher Provinzbehörden haben im Laufe des Mittwochs Katastrophenalarm erlassen, denn inzwischen haben mehrere Flüsse ihren Alarmpegel erreicht. Das ist z.B. der Fall bei Weser, Lomme und L'Eau d'Heure. Der Gouverneur der Provinz rät davon ab, derzeit in die besonders betroffenen Regionen zu kommen, auch weil einige Straßen und Zufahrtswege nicht passierbar sind.

Auch in den Provinzen Namür und Luxemburg wurde Katastrophenalarm erlassen, denn es regnet unaufhörlich weiter und die Pegel der Wasserläufe steigen weiter und weiter. In der Provinz Namür sind vor allem Rochefort, Couvin und Viroinval betroffen.

