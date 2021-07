Belgiens Haushaltsdefizit höher als erwartet - EU gibt erste Gelder für den belgischen Corona-Aufbauplan frei

Der hier genannte Fehlbetrag von 37,8 Mia. € bezieht sich auf die Zahlen von vor der Corona-Krise. Die zusätzlichen fehlenden 5 Mia. € wurden bereits im Herbst 2020, also noch vor der zweiten Corona-Welle vorgelegt.

Das erstarkende Wirtschaftswachstum und die Einnahmen aus diversen Dividenden haben zwar viel Geld in die Staatskasse fließen lassen, doch die deutlichen Mehrausgaben in Ländern und Regionen sorgen in erster Linie für den deutlichen Anstieg des Fehlbetrags auf belgischer Bundesebene.

Das Monitoring-Komitee warnt davor, dass das Defizit ab etwa 2024 ausufern kann, wenn die Bundesregierung nicht noch vor dem Ende der laufenden Legislaturperiode mit strukturellen und sofort greifenden Reformen gegensteuert. Im nächsten Herbst findet die nächste Haushaltskontrolle statt und dann wird es wohl ums Ganze gehen.

Keine neuen Steuern oder Steuererhöhungen

Eva De Bleeker (Open VLD), Belgiens Haushalts-Staatssekretärin, sagte dazu, dass die Regierung dieses Haushaltsloch nicht über neue Steuern stopfen wolle, sondern vor allem über Einsparungen. De Bleeker plant z.B. ein Zurückfahren der Corona-Hilfen, denn einige Sektoren könnten inzwischen wieder ohne Sonderzulagen arbeiten. Bei einer möglichen 4. Welle müsse man zielgerichteter vorgehen, als bisher, so die Staatssekretärin gegenüber VRT NWS.

Doch neue Steuern oder Steuererhöhungen werde es nicht geben, so De Bleeker: „Wir befinden uns tatsächlich in einer steigenden wirtschaftlichen Lage. Wenn wir daran in einem ohnehin bereits sehr steuerbelasteten Land rütteln, dann würde das dem Unternehmens- und dem Verbrauchervertrauen Schaden zufügen und das müssen wir absolut vermeiden.“

Die EU-Finanzminister geben grünes Licht für belgischen Corona-Aufbauplan

Die Finanzminister der Europäischen Union haben dem belgischen Corona-Aufbauplan am Dienstag nach einer positiven Entscheidung vor einigen Wochen definitiv grünes Licht erteilt und auch die Pläne von elf weiteren EU-Mitgliedsländern wurden positiv beschieden.