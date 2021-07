"Ich zeichne was ich kenne": Illustrator Ever Meulen zeichnet sein Brüssel

Ever Meulen, der eigentlich Eddy Vermeulen heißt, ist inzwischen 75 Jahre alt und für das Brüssel-Buch durchkreuzte er mit einem seiner Oldtimer, einem Chevrolet Corvair (mit Heckmotor) oder einem 1949er Oldsmobile in verkehrsarmen Tageszeiten seine Stadt, immer auf der Suche nach Motiven oder anderen Blickwinkeln.

Seine Karriere als Zeichner und Illustrator begann Meulen beim flämischen Wochenmagazin Humo. Später entwarf er zahllose Plakate für Werbekunden und Veranstalter und er publizierte in den Niederlanden, in Frankreich, in Japan und in den USA. Für das US-Blatt The New Yorker fertigte er viele Zeichnungen, die nicht selten auf dem Cover landeten. 2013 wurde Ever Meulen für sein Gesamtwerk mit dem „Henry van de Velde“-Award ausgezeichnet.

