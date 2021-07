Kulturgeschichte: Einige der Kollegs in der Universitätsstadt Löwen haben eine deutsche Geschichte

Viele der Kollegs in Löwen sind von reichen Wohltätern gegründet worden. Diese wollten sicherstellen, dass ihre Nachkommen, Freunde und Bekannte und mitunter sogar Kinder von mittellosen Familien in Löwen während ihres Studiums ein Unterkommen haben. In diesen Kollegs wurde nur gewohnt und gelernt. Lesungen und Unterrichte fanden in der Frühzeit der Unis in der sogenannten „Halle“ (für theologische Fächer) und in als „Pädagogie“ bezeichneten Räumen statt, bevor mehr und mehr Institute und Hörsäle entstanden.

Drei dieser Kollegs haben einen deutschen Hintergrund: Das Luxemburg-Kolleg aus dem Jahr 1595, das Deutsche Kolleg aus dem Jahr 1622 und das Hogenheuvel-Kolleg aus dem Jahr 1683.