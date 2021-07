Virologe Steven Van Gucht mahnt zur Vorsicht vor weiteren möglichen Lockerungen

Im aktuellen Stadium der Pandemie sollte das Ziel sein, die Ansteckungszahlen auf einem vertretbaren Niveau zu halten, so Van Gucht: „Ich glaube nicht, dass es nötig ist, strengere Maßnahmen zu erlassen, wie in den Niederlanden, wo die Zahlen stark nach oben gegangen sind. Bei uns hält es sich vergleichsweise noch in Grenzen, auch wenn wir einen auffallenden Anstieg haben. Es bleibt abzuwarten, wohin die Zahlen noch gehen. Ich plädiere dafür, dass wir die Zahlen in den kommenden 4 Wochen abwarten, bevor wir neue Lockerungen durchführen.