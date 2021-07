Belgien aktiviert EU-Katastrophenschutz, Armee in Bereitschaft

Dank des EU-Katastrophenschutzverfahrens kann Belgien Ausrüstung und Rettungskräfte von anderen Ländern in Anspruch nehmen. Frankreich hat bereits Unterstützung zugesagt.

Innenministerin Annelies Verlinden (CD&V) sagte, dass ihre Priorität jetzt sei, die Bewohner in Sicherheit zu bringen. Feuerwehr, Zivilschutz und Armee sind in Bereitschaft.

Seit Mittwoch setzt die belgische Armee in den Provinzen Limburg, Lüttich, Luxemburg und Namur Lastwagen und Boote ein, um Menschen zu evakuieren, Feuerwehrleute zum Einsatzort sowie Sandsäcke, Feldbetten und Pumpen an Ort und Stelle zu bringen. Unter anderem in Spa bereiten die Soldaten Notunterkünfte vor, heißt es im Kabinett von Verteidigungsministerin Ludivine Dedonder (PS).