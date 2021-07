Hochwasser fordert sechs Menschenleben in Belgien, König Filip besucht Chaudfontaine, Maas bedroht Lüttich

Dauerregen und Überschwemmungen haben seit Mittwoch mindestens sechs Todesopfer gefordert.

In Eupen, in der deutschsprachigen Gemeinschaft, war ein 22-Jähriger mit einem Schwimmreifen ins Wasser gesprungen. Kurze Zeit später wurde er in einem Bach tot geborgen. In Verviers gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass vier Menschen in Folge der Überschwemmungen tot geborgen wurden. Auch in Aywaille, einem Vorort von Lüttich forderte das Unwetter am Mittwoch ein Menschenleben. Dort ertrank ein 51-jähriger Mann in seinem Keller, als er versuchte der Überschwemmung Herr zu werden. Das gab der Bürgermeister von Aywaille bekannt.

Das 15-jährige Mädchen, das am Mittwochabend in Marcourt in die Ourthe gestürzt war, konnte bislang nicht gefunden werden.