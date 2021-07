Viele Notfälle in Limburg, Autobahnkreuz Lummen überschwemmt, Lage ernst in Flämisch-Brabant

Die Feuerwehr in Südwest Limburg hatte am Donnerstagmorgen noch 193 Einsätze zu fahren, zusätzlich zu den 22 laufenden Einsätzen. Probleme gibt es im gesamten Einsatzgebiet, aber insbesondere in der Provinzhauptstadt Hasselt werden viele Notfälle gemeldet, so die lokale Feuerwehr. Probleme verursacht vor allem die Demer, die über die Ufer tritt.

In Sint-Truiden haben die Überschwemmungen die Behörden gezwungen, die Krisenzelle einzuberufen.