Wegen Überschwemmungen: mehrere Tunnels in Brüssel gesperrt, Bahnverkehr im Süden des Landes eingestellt

Die ununterbrochenen Regenfälle haben verschiedene Tunnels in Brüssel unter Wasser gesetzt. Mehrere Tunnels wurden am Donnerstagmorgen gesperrt. In der Wallonie wurde ein Teil des Zugverkehrs eingestellt. Auch der Verkehr des Hochgeschwindigkeitszuges Thalys zwischen Belgien und Deutschland ist aufgrund der Wetterlage zurzeit unterbrochen.