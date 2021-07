Auch Rettungsschwimmer der Küste waren im Hochwasser in den Ardennen im Einsatz

Am Donnerstag haben Rettungsschwimmer, die normalerweise den Strand in Blankenberge überwachen, und fünf Freiwillige des Seenotrettungsdienstes die Zivilschutztruppen in den Katastrophengebieten, u. a. an der Our verstärkt.

"Es war wirklich schrecklich. Wir haben Blankenberge bei Sonnenschein verlassen und sind in einem Katastrophengebiet angekommen”, berichtete Patrick Van Dierendonck vom Seenotrettungsdienst im regionalen Radio: "Wenn es unmöglich war, die Menschen zu evakuieren, weil zum Beispiel die Strömung zu stark war, haben wir versucht, ihnen Essen und warme Kleidung zu bringen."