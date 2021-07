Ministerpräsident Jambon erwartet, dass Unwetter als Naturkatastrophe anerkannt

Der flämische Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) erwartet, dass der Katastrophenfonds für die Entschädigung der Unwetterschäden einspringen wird. Jambon plädiert für eine schnelle Abwicklung, damit die Entschädigungszahlungen so schnell wie möglich erfolgen. Opfer müssen sich zuerst an ihre Versicherung wenden. In Flandern ist die Provinz Limburg besonders stark von den Hochwasserschäden betroffen.