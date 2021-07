Regierung erklärt 20. Juli zum Volkstrauertag, Nationalfeiertag am 21. Juli in Moll

Auf einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag hat der belgische Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) den 20. Juli zum Volkstrauertag erklärt. Anlass sind die mindestens 20 Todesopfer, die die wohl schwersten Überschwemmungen je in Belgien gefordert haben. Die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am 21. Juli werden mit weniger Aufwand stattfinden, nicht nur aus Respekt vor den Opfern, sondern auch weil viele Ressourcen zurzeit im Katastrophengebiet im Einsatz sind.