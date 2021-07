Walibi Belgium-Aqualibi sind bis auf weiteres geschlossen

Wie man auf den Bildern erkennen kann, ist das Ausmaß der Schäden erheblich. An eine schnelle Wiedereröffnung ist vorerst nicht zu denken. Auch die technische Infrastruktur der Anlage wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Parkbetrieb ist zurzeit weder per Telefon noch per E-Mail erreichbar.



Alle praktischen Informationen zu Tickets, Abonnements, Reservierungen und anderen Informationen werden auf der Website und in den sozialen Netzwerken des Themenparks aktualisiert.