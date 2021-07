Wasserpegel der Maas weiter unter Beobachtung

In Verviers wurde eine Ausgangssperre von 21 Uhr bis 6 Uhr morgens verhängt. Die Maßnahme soll weitere Plünderungen in der schwer getroffenen Stadt an der Weser verhindern.

In Pepinster, eine Kleinstadt östlich von Verviers, in der mehrere Häuser von den Wassermassen mitgerissen wurden, konnte am Freitagmorgen erstmals ein Hubschrauber der Armee eingesetzt werden, um Bewohner zu evakuieren. Wegen der großen Wasserschäden haben die Bewohner zurzeit keinen Strom und kein sauberes Wasser.