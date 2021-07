Unwetter in Belgien fordern mindestens 20 Menschenleben, viele werden noch vermisst

In Aywaille bei Lüttich haben die Einsatzkräfte am Mittwochmorgen die Leiche eines 50-jährigen Mannes im Keller seines Hauses geborgen. Nach Angaben der Einsatzkräfte hatte der Mann versucht, der Überschwemmung in seinem Keller Herr zu werden.

In Trooz bei Lüttich sind drei Leichen gefunden worden. Ein Todesfall soll nicht von den Überschwemmungen, sondern von einem Herzstillstand verursacht worden sein.

In Eupen, in den Ostkantonen, starb am Mittwoch ein 22-jähriger Mann, der mit einem Schwimmreifen in das schnell fließende Wasser gesprungen war. Rettungskräfte fanden seine Leiche später in einem Bach in der Nähe des Rotenbergs.

In Philippeville, in der Provinz Namur, war ein 50-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag tötlich verunglückt, als er versuchte, Äste aus einem Abflussrohr zu entfernen, dabei aber vom Wasser mitgerissen wurde.