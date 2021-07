Covid-Fälle in Brüssel fast verdoppelt. Belgienweit jetzt mehr als 1.200 bestätigte Infektionen pro Tag

Die Region Brüssel gehört zu den Gebieten in Belgien, in denen die Delta-Variante des Coronavirus sich vergleichsweise am stärksten ausbreitet. Sowohl die Zahl der neuen Fälle als auch die Positivitätsrate haben sich in der belgischen Hauptstadt innerhalb von nur einer Woche fast verdoppelt. Hier ist die ansteckendere Delta-Variante (auch als indische Variante bekannt) dominant geworden.