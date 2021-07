Alexander De Croo: "Belgien wird um die Aktivierung des EU-Solidaritätsfonds bitten“

Belgien wird die Aktivierung des Solidaritätsfonds der Europäischen Union beantragen, kündigte Premierminister Alexander de Croo am Samstag am Rande eines Besuchs in Maaseik an. „Die ersten Kontakte wurden bereits geknüpft, und es sieht so aus, dass Belgien eine große Chance hat, von dieser Hilfe zu profitieren", sagte der Premierminister. "Es wird Hunderte von Millionen brauchen, um den Schaden zu beheben".