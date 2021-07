Bahn, Strom, Leitungswasser: Die Auswirkungen des Hochwassers sind enorm

Die Überschwemmungen lassen zwar nach, aber es bleibt noch viel zu tun, um die Situation in den betroffen Flutgebieten in der Wallonie und Ostbelgien wieder zu normalisieren. Die Menschen sind jetzt vollauf damit beschäftigt, ihre Häuser aufzuräumen. Alles Material, das sie nicht mehr verwenden können, wird auf die Straße gestellt, wo Bulldozer den Müll in Container laden, um ihn abzutransportieren. Einige Bürgermeister erwarten, dass es bald zu wenig Containern geben wird.