Die eigentliche Arbeit für die Rettungsdienste in und um Lüttich muss erst noch beginnen

Gestern räumten die Einsatzkräfte auch Trümmer in den stark betroffenen Gemeinden in und um Lüttich. Da der Zugang zu einigen Gebieten in der Gegend noch immer schwierig ist, muss die eigentliche Arbeit für die Einsatzkräfte und die Bürger erst noch beginnen. Der Pegelstand der Wasserläufe sinkt jedoch weiter.