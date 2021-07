Hungerstreik illegaler Einwanderer: Regierungsparteien Groen, Ecolo und PS fordern Premier auf, einzugreifen

Angesichts der absoluten Dringlichkeit der Situation der Migranten, die seit Ende Mai mit einem Hungerstreik eine Aufenthaltsgenehmigung erzwingen wollen und angesichts der prinzipiellen Weigerung des zuständigen Staatssekretär Sammy Madhi (CD&V, flämische Christdemokraten) liege es am Premierminister, die Dinge direkt in die Hand zu nehmen, so die vier Parteien in verschiedenen Stellungnahmen.