Obschon inzwischen die Sonne strahlt: Teile der Ortschaften Halen und Rotselaar überflutet

Der Wasserstand des Flusses Velp in Halen (Limburg) begann in der Nacht zum Sonntsag stärker zu sinken, was sich positiv auf den Wasserstand im Zentrum der Ortschaft auswirkte. "Das Wasser zieht sich dort langsam zurück. Die Gette steigt immer noch leicht an und steigt an mehreren Stellen", sagte Erik Van Roelen (CD&V), der Bürgermeister der Limburger Stadt am Sonntag.



In der Zwischenzeit pumpt der vor Ort anwesende Katastrophenschutz weiter die Keller aus, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Sie haben immer noch einen großen Vorrat an Sandsäcken, während sie auch unbenutzte Säcke in den Straßen sammeln, wo die Gefahr vorüber ist.