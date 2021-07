Eine der am stärksten betroffenen Gemeinden während der Überschwemmungen der letzten Woche ist die Kleinstadt Pepinster in der Provinz Lüttich. Die Anwohner dürfen wieder in ihre Häuser zurück und stehen vor der großen Herausforderung ihre Häuser wieder aufzuräumen und bewohnbar zu machen. An anderen Orten sind Kräne und Bulldozer im Einsatz, um die Straßen zu räumen.