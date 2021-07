Annelies Verlinden: "Eine Geldspende ist derzeit der beste Weg zu helfen“

Während einer Pressekonferenz am Montagvormittag mit Vertretern der verschiedenen Rettungsdienste, der Bundespolizei, des Katastrophenschutzes und des Roten Kreuzes dankte Annelies Verlinden den vielen freiwilligen Helfern, die sich in den letzten Tagen für die Flutopfer eingesetzt haben. "Ich habe in den letzten Tagen eine große Mobilisierung gesehen, und das ist beruhigend. Diese Solidarität zeigt, wie widerstandsfähig die Menschen sind."