Konzertierungsausschuss: Covid-Safe-Ticket ermöglicht große Veranstaltungen ohne Maskenpflicht

"Wir können und müssen die Coronamaßnahmen Schritt für Schritt lockern", sagte Alexander De Croo während der kurzen Pressekonferenz nach dem Konzertierungsausschuss. Der Premier verwies auf unsere Nachbarländer, wo die weitreichenden Lockerungsmaßnahmen wieder rückgängig gemacht wurden.

"Das Letzte, was wir wollen, ist, dass wir die Regeln wieder verschärfen müssen. Andernfalls werden wir in einem Ein-Aus-Szenario enden. Wir müssen geduldig an die Lockerung herangehen. Das ist der einzig richtige Ansatz."

Im Konzertierungsausschuss wurden wie erwartet keine Entscheidung über größere Lockerungen in der Corona-Maßnahmen getroffen. Eigentlich wurde wenig beschlossen. Die Pausentaste wurde gedrückt. Die Reiserichtlinie wurde leicht verschärft, um eine bessere Kontrolle zu ermöglichen.