Regierungskrise wegen Hungerstreik: Ziehen frankophone Sozialisten den Stecker?

In den Gebäuden der Brüsseler Universitäten ULB und VUB und in der Beginen-Kirche befinden sich einige hundert Menschen seit fast zwei Monaten im Hungerstreik. Eigentlich ist es inzwischen auchein Durststreik, denn etwa die Hälfte der 400 Beteiligten weigert sich seit vier Tagen zu trinken. Ohne eine schnelle Lösung besteht durchaus die Chance, dass in den nächsten Tagen jemand stirbt.