12:01 Uhr: eine Minute Stille für die Opfer der Katastrophe und ihre Angehörigen

In der Provinz Limburg war die Feuerwehr in der vergangenen Woche pausenlos im Einsatz. Die Überflutung durch die Maas und ein Deichbruch konnten in Maaseik und Heppeneert (unten) nur um Haaresbreite vermieden werden. Statt 50 Meter war der Fluss stellenweise 1 Kilometer breit. Die Feuerwehr und die Behörden versammelten sich Dienstagmittag für eine Schweigeminute zum Gedenken.