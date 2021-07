Belgien begeht nationalen Trauertag für die Opfer des Hochwassers

Am Vorabend des Nationalfeiertags wehen die Fahnen an den offiziellen Gebäuden in Belgien auf Halbmast. Zu Ehren der Opfer des Hochwassers und ihrer Angehörigen wird um 12 Uhr auch eine Schweigeminute stattfinden. In den Feuerwehrkasernen werden die Sirenen losgehen. König Philippe, Premierminister Alexander De Croo und der wallonische Ministerpräsident Elio Di Rupo werden die Gedenkminute in Verviers verbringen. Um 13 Uhr hält König Filip seine Ansprache zum 21. Juli.



Die belgische Regierung hatte am Freitag beschlossen, einen Volkstrauertag zu halten, nachdem bei der Hochwasserkatastrophe im Süden und Osten des Landes in der vergangenen Woche mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen sind. Noch immer werden über 53 Menschen vermisst.