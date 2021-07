Hungerstreik: Menschen ohne Aufenthaltspapiere sind enttäuscht vom Besuch des Vermittlers

Einen Tag, nachdem die Sozialistische Partei gedroht hatte, die Bundesregierung zu verlassen, falls einer der Hungerstreikenden sterben sollte, sagte der PS-Vorsitzende Paul Magnette am Dienstag, dass sich der Fall in den letzten Stunden entwickelt habe.

"Ich glaube nicht, dass die Regierung in einer Krise steckt", sagte Magnette am Dienstag in einem Interview mit dem französischsprachigen Rundfunk RTBF. Der Vorsitzende der Sozialisten fügte hinzu, dass seine Partei alles tun wolle, um eine Lösung zu finden und innerhalb der Regierungsmehrheit mehrfach Vorschläge gemacht habe. Er wies darauf hin, dass der Staatssekretär für Asyl und Migration Sammy Mahdi (CD&V) zum ersten Mal einen Mediator in dieser Angelegenheit eingesetzt und sich zu Gesprächen mit den Verbänden bereit erklärt habe. "Wir wollen alle möglichen legalen Mittel anwenden. Wir fordern keine massive Legalisierung", fügte Paul Magnette hinzu.