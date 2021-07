Konzertierungsausschuss verschärft Kontrollen bei der Reiserückkehr nach Belgien

Die Regierungen in Belgien haben sich am Montag auf verschärfte Kontrollen bei der Rückkehr aus dem Urlaub nach Belgien geeinigt. Auf dem Konzertierungsausschuss haben die Vertreter des Bundes und der Länder auch die positiven Auswirkungen der Impfkampagne begrüßt. Bis Ende August werden voraussichtlich mehr als neun von zehn gefährdeten Personen vollständig geimpft sein, d. h. mehr als acht von zehn erwachsenen Belgiern. Dank der erfolgreichen Impfkampagne müssen immer weniger infizierte Menschen ins Krankenhaus. Die Verbreitung des Virus muss aber weiterhin bekämpft werdenn, um das Auftreten neuer Varianten zu vermeiden.

Der Konzertierungsausschuss hat deshalb am Montag beschlossen, die Umsetzung des Sommerplans beizubehalten, allerdings mit einigen Änderungen, da die ansteckendere Delta-Variante nun auch in unserem Land vorherrscht.