80 Bundespolizisten in Lüttich im Einsatz, um die Plünderungen zu stoppen

Gestern Abend gingen bei der Notrufzentrale der Polizei in Lüttich sechs Anrufe über verdächtiges Verhalten in Lüttich und weitere sechs aus Esneux sowie einer aus dem Herver Land ein. Fünf Personen, die des Diebstahls verdächtigt werden, wurden in den letzten Nächten festgenommen, drei weitere wurden zur Aufklärung in Gewahrsam genommen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Einwohner jederzeit die Nummer 101 anrufen können, um verdächtiges Verhalten zu melden. Die Staatsanwaltschaft Lüttich verfolgt eine Null-Toleranz-Politik in Bezug auf solches Verhalten im Katastrophengebiet.