Flut und Corona überschatten Nationalfeiertag. Premieren für Prinzessinnen Elisabeth und Delphine

So wird die traditionelle Militärparade anders als letztes Jahr aussehen. Sie wird im wesentlich kleineren Rahmen und kürzer sein als geplant: 26 Minuten statt 40. Dies liegt daran, dass ein Teil der Armeeangehörigen und des Materials der Rettungsdienste und des Verteidigungsministeriums derzeit im Flutkatastrophengebiet eingesetzt werden. So wurde zum Beispiel auch das überfliegen des Königspalastes mit Hubschraubern abgesagt.

Ein Auftaktkonzert im Palast der schönen Künste in Brüssel wurde ebenfalls abgesagt. Gestern wurde schon der ‚Ball National‘ auf dem Vossenplein in Brüssel, der traditionell am Vorabend der Feiertage stattfindet, gestrichen.

Zentrales Thema bleiben aber die Helden unseres Landes. Während sich das zunächst auf die Helden der Corona-Krise geehrt werden sollten, werden nun auch diejenigen, die seit Tagen in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten im Einsatz sind, geehrt.