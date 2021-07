Hungerstreik der Migranten ohne Bleiberecht im Beginenhof von Brüssel vorerst zu Ende

Die Migranten, die Ende Mai in der Brüsseler Beginen-Kirche mit der Forderung nach Bleiberecht in den Hungerstreik und seit einigen Tagen auch in den Durststreik getreten waren, haben ihre Aktion vorerst ausgesetzt. Sie möchten wieder trinken und beenden ihren Hungerstreik vorerst. Die Nachricht wurde VRT NWS vom Staatssekretär für Asyl und Migration Sammy Mahdi (CD&V, flämische Christdemokraten) bestätigt.