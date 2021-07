Nationalfeiertag: König Philippe und Königin Mathilde besuchen den Te Deum-Gottesdienst

Anlässlich des belgischen Nationalfeiertags (21. Juli) fand in der Kathedrale St. Michael und St. Gudula in Brüssel am Vormittag die traditionelle Te Deum Feier statt. Wegen der Corona-Krise gab es auch in diesem Jahr zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. Das Publikum war weniger zahlreich als sonst und wurde auch auf größere Distanz gehalten.