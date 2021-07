Nationalfeiertag: König und Königin sehr gerührt als Prinzessin Elisabeth vorbeimarschiert

Die Parade zum Nationalfeiertag begann kurz nach 14 Uhr auf dem Platz vor dem Brüsseler Königspalast. Am Tag nach dem nationalen Trauertag für die Opfer der Überschwemmungen, die das Land in der vergangenen Woche heimgesucht haben, verlief die Veranstaltung eher sachlich. Auch der Kampf gegen Covid-19 stand zentral. Bemerkenswert: Prinzessin Delphine, die letztes Jahr offiziell als Tochter von König Albert II. anerkannt wurde, nahm zum ersten Mal an der Seite ihrer Geschwister an der Militärparade teil. Kronprinzessin Elisabeth marschierte mit den Kadetten der Königlichen Militärschule. Ihre Eltern – König Philippe und Königin Mathilde (Foto) – waren sichtlich stolz und gerührt.