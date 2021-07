Rotes Kreuz wird wochenlang Mahlzeiten an zehntausend Familien im Katastrophengebiet verteilen

In der Region von Verviers und Pepinster müssen 9.000 Menschen in den kommenden Monaten eine andere Bleibe finden. Das sagte Alain Barbier, Polizeichef der Region Vesdre, gestern im VRT NWS-Nachrichtenmagazin "Terzake".

Viele der Betroffenen haben kein Leitungswasser, Gas oder Strom mehr in ihren Häusern. In naher Zukunft werden also Tausende von Menschen erst einmal für ihre Grundbedürfnisse sorgen müssen. Barbiers Eltern, die selbst kniehohes Wasser in ihren Häusern hatten, wurde gesagt, dass sie für die nächsten fünf Monate kein Erdgas haben werden.