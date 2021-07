Mehr als 12.000 Menschen im Gebiet der Flutkatastrophe brauchen eine neue Unterkunft

Mehr als 10.000 Menschen in der Gegend von Verviers müssen nach der Naturkatastrophe von letzter Woche eine neue Wohnung suchen. Laut Alain Barbier, Polizeichef in der Weser-Zone, sind derzeit 5.512 Familien betroffen. Auch in Pepinster müssten rund 2.000 Menschen eine neue Bleibe finden.