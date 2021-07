Resto National sammelt über 20.000 Euro für Flutopfer

Die 10. Ausgabe des Resto National war am Mittwochabend auf dem Vossenplein/Place du Jeu de balle in Brüssel über die Bühne gegangen. Aus aktuellem Anlass handelte es sich um eine Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten der Opfer der Überschwemmungen. Der Preis für einen Topf Muscheln und Pommes (25 Euro) an einem der vielen Tische wurde gespendet. Es kamen über 20.000 Euro zusammen.