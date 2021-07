Staatssekretär Mahdi: "Es gibt keine Einigung mit Hungerstreikenden”

Der seit dem 23. Mai anhaltende Hungerstreik in den Gebäuden der Universitäten ULB und VUB und in der Brüsseler Kirche Béguinage hatte in der letzten Woche seinen Höhepunkt erreicht. Mehr als zweihundert Teilnehmer waren zudem in einen Durststreik getreten. Die frankophonen Parteien Ecolo und PS drohten, aus der Regierung auszutreten, wenn einer der Aktivisten sterben würde.

Ein Kompromiss schien in weite Ferne gerückt. Die "neutrale Zone", in der die Hungerstreikenden ihr Dossier besprechen konnten, war kaum genutzt worden. Auch die Ernennung eines Vermittlers wurde nicht als Lösung betrachtet.

Am Mittwoch, rund sechzig Tage nach Beginn des Hungerstreiks, kam plötzlich die Nachricht, dass der Hunger- und Durststreik zumindest in der Kirche und in der ULB ausgesetzt wurde.