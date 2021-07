Corona in Belgien: Neuinfektionen steigen weniger schnell, Hälfte aller Belgier ist vollständig geimpft

Vom 16. bis 22. Juli wurden im Schnitt 27 Patienten pro Tag in ein Krankenhaus eingeliefert (+31 Prozent). Die Zahl der Krankenhauseinweisungen steigt seit einigen Tagen stark an.

Am 22. Juli meldeten die Krankenhäuser 26 Aufnahmen (-2 im Vergleich zum Mittwoch). 20 Patienten durften das Krankenhaus wieder verlassen (-1). Die Zahlen beziehen sich auf die Aufnahmen und Entlassungen vom Mittwoch.

Die Krankenhäuser haben am Mittwoch insgesamt 287 Corona-Patienten (+7) gemeldet (+13 Prozent auf Wochenbasis).

83 Corona-Patienten befinden sich auf einer Intensivstation (-2), von denen 52 künstlich beatmet werden müssen. Die Zahl der Aufnahmen auf der Intensivstation geht im Wochenvergleich weniger stark zurück (-3 Prozent).

In der Woche vom 13. bis 19. Juli ist im Schnitt jeden Tag eine Person an den Folgen des Corona-Virus gestorben. Diese Zahl ist im Vergleich zur Vorwoche um 50 Prozent gesunken. Am 13., 17. und 19. Juli wurden 0 Todesfälle registriert. Seit Beginn der Pandemie sind in Belgien 25.217 Todesfälle registriert worden.

Zwischen dem 13. und 19. Juli wurden im Schnitt 1.407 Neuinfektionen pro Tag bestätigt (+19 Prozent). Die Zahl der Infektionen nimmt zwar immer noch zu, aber weniger schnell. Seit Beginn der Pandemie wurden in Belgien 1.112.161 Corona-Infektionen registriert.

Zwischen dem 13. und 19. Juli wurden im Schnitt 72.700 Tests pro Tag durchgeführt (+18 Prozent).

Die Positivitätsrate zwischen dem 13. und 19. Juli (Anzahl der positiven Tests im Verhältnis zu allen Corona-Tests) betrug 2,1 Prozent (0,1 Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche). Das bedeutet, dass etwas mehr als 2 von 100 durchgeführten Tests positiv waren.

Der R-Wert oder die Geschwindigkeit, mit der sich das Virus ausbreitet, liegt derzeit bei 1,14. Das bedeutet, dass jede Person, die mit dem Coronavirus infiziert ist, im Durchschnitt mehr als eine weitere Person ansteckt.