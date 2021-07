Erster positiver Corona-Test bei belgischem Teilnehmer an den Olympischen Spielen

Der 28-jährige Triathlon-Athlet Jelle Geens hat sich während seiner Vorbereitung mit dem Corona-Virus infiziert und kann aufgrund der Corona-Regeln für die Olympischen Spiele vorläufig nicht nach Tokio reisen.

"Eine Abreise nach Tokio ist nur möglich, wenn der Athlet in den 14 Tagen vor der Abreise symptomfrei ist und an zwei verschiedenen Tagen in den letzten 96 Stunden vor der Abreise negativ getestet wurde", schreibt das BOIC vor.

Das ist bei Geens nicht der Fall. "Deshalb ist Geens noch nicht nach Japan gereist und wird auch nicht am Einzelrennen teilnehmen. In der Zwischenzeit ist er symptomfrei und hat einmal negativ getestet. Ein weiterer Test ist in den nächsten Stunden geplant."

"Wenn möglich, wird er in den kommenden Tagen nach Tokio reisen, um mit den belgischen Hammers an der Mixed-Staffel am Samstag, 31. Juli, teilzunehmen." Sollte das nicht klappen, wird Noah Servais sein Ersatz in der Staffel sein. Servais ist bereits in Japan und trainiert im belgischen Basislager in Mito.