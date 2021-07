Die belgische Armee setzt Hubschrauber ein, um Hunderte Autos, die von den Fluten in der vergangenen Woche mitgerissen worden sind, zu bergen. In der Provinz Lüttich werden die Wracks mit Hubschraubern aus den Gewässern gehoben. Die Aufräumarbeiten in dem Katastrophengebiet werden vermutlich noch Monate dauern.