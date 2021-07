Virologe Van Gucht vom belgischen Gesundheitsamt: “Wir haben eine der niedrigsten Sterblichkeitsraten in Europa"

Der renommierte Virologe Steven Van Gucht vom belgischen Gesundheitsamt Sciensano hat in seiner Pressekonferenz am Freitagvormittag die neuesten Corona-Zahlen für Belgien analysiert: "Hier steigen die Neuinfektionen nicht sprunghaft an wie in den Niederlanden. Das liegt daran, dass uns der heikle Balanceakt zwischen strengen Maßnahmen und mehr Lockerungen gelingt."