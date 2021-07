Pukkelpop-Veranstalter werfen das Handtuch wegen Corona-Auflagen

Für Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke sind die Regeln klar und relativ einfach. Ändern will er sie nicht. Der Veranstalter muss den Besuchern die Möglichkeit bieten, sich jeden Tag auf dem Gelände testen zu lassen. "Wenn der Veranstalter jetzt sagt, dass er diese Bedingung nicht einhalten kann, dann kann er auch das Festival nicht organisieren”, so der Minister im VRT-Radio am Freitagmorgen.