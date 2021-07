Zahl der Todesopfer auf 36 korrigiert, 11 Personen werden vermisst

Der Mann hatte seine beiden Stieftöchter aus der Ourthe in Sy gerettet, war dabei aber selbst ertrunken. Die beiden Töchter der Freundin des Mannes waren in der Ourthe in Sy (Provinz Lüttich) schwimmen gegangen und in Not geraten.

Eines der Mädchen hatte sich selbst retten können. Als er versuchte, dem anderen Mädchen zu helfen, geriet der 30-Jährige in Schwierigkeiten. Das Mädchen gelangte auch ans Ufer, aber der Mann war plötzlich verschwunden. Die Mutter des Mädchens bemerkte das Verschwinden erst, als ihre Tochter sicher aus dem Wasser war.