Kein Autodröhner und Auspuffknallerei mehr in Gent: Polizei beschlagnahmt laute Autos

Die Stadt Gent will gegen die Autodröhner vorgehen, die ihre Auspuffanlage aufmotzen und mit lauten Motoren viel Lärm in der Stadt machen. Die Genter Polizei erhält in diesem Sinne eine zusätzliche Befugnis: Die Beamten dürfen die Autos beschlagnahmen, wenn sie ein Ärgernis darstellen.