Nach dem Hochwasser: Bürger und Betriebe aus Chaudfontaine wollen Behörden verklagen

Die Überschwemmungen in der Wallonie hätten weniger schwere Folgen gehabt, wenn die Behörden früher Wasser aus dem Stausee in Eupen abgelassen hätten. Wäre in den Tagen zuvor bereits rechtzeitig Wasser aus dem See geflossen, hätte der Stausee viel mehr Regenwasser aufnehmen können, sagen Experten. Anwohner und Unternehmen wollen eine unabhängige Untersuchung über mögliche Fehler.

Die Zahl der Todesopfer der Flutkatastrophe liegt derzeit bei 37. In den Gemeinden entlang der Weser (Verviers, Pepinster, Chaudfontaine und Lüttich) sind die meisten Toten gefallen. Dass es so viele Tote in diesem Gebiet gab, kann mit der Öffnung des Stausees mitten im Dauerregen und bei Hochwasser zu tun haben.