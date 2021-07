Wie Bad Ems, Baden Baden und sechs weitere Heilbäder: Spa ist Weltkulturerbe

Kurorte waren in gewisser Weise Vorreiter des modernen Tourismus. Der Habsburger Kaiser Joseph II. nannte Spa nach seinem Besuch 1781 "das Café Europas". Das erste Casino wurde ebenfalls in Spa gebaut. Der berühmt-berüchtigte Casanova sprach von "dem Loch, Spa genannt, wo man sich unter dem Vorwand des 'Wassertrinkens' in Wirklichkeit für Geschäfte, Intrigen, Spiele, für die Liebe oder zum Spionieren versammelt.”