Erneut Überschwemmungen nach Unwetter: Schwere Schäden in Namur und Dinant

In Dinant in der Provinz Namur haben die schweren Gewitter am Samstagabend heftige Niederschläge und Überschwemmungen verursacht. Die Flut in den Straßen riss Dutzende Autos mit sich. Stellenweise wurde auch der ganze Asphalt abgetragen. 100 bis 150 Häuser wurden überflutet.

Nach Angaben des Professors für Wasserkunde, Patrick Willems (KU Leuven), fielen in Dinant in einer Stunde 50 bis 70 mm Niederschlag (das sind 50 bis 70 Liter pro Quadratmeter). Das sehr außergewöhnlich und komme weniger als 1 Mal in 100 Jahren pro Ort im Zentrum Belgiens vor, wenn man die Wetteraufzeichnungen rückblickend betrachtet”, erklärte Willems gegenüber VRT NWS.