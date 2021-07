Hochwasser: Ein Vermisster tot in Chaudfontaine gefunden, Zahl der Opfer steigt auf 37

Am Samstagnachmittag konnte in Chaudfontaine, in der Provinz Lüttich, die Leiche eines jungen Mannes geborgen werden. Das haben die Lütticher Staatsanwaltschaft und Bürgermeister Daniel Bacquelaine mitgeteilt. Die Gemeinde am Ufer der Weser (Foto) war von den Unwettern um den 15. Juli schwer getroffen worden.